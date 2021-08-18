Вызвавший подтопления на Кубани циклон исчез, но в ближайшие дни ожидаются сильные осадки

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Циклон, вызвавший подтопления в Краснодарском крае, исчез, на территории региона в ближайшие трое суток будут проходить фронтальные разделы, ожидаются сильные дожди с грозой, возможен град. Об этом заявил ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

"Циклон заполнился, то есть произошла стадия его исчезновения. По краю продолжает действовать поле пониженного давления, в ночь на 19 число и в течение суток 19, 20 и 21 августа ожидается прохождение фронтальных разделов, которые будут приносить на территорию края сильные осадки. Осадки будут идти практически по всей территории края, локально усиливаясь по приоритетным секторам - это Черноморское побережье, те районы, где сейчас ликвидируют последствия ЧС, южная половина края, где данные процессы ожидаются в более мощном прохождении", - сказал Колесник.

Он уточнил, что осадки местами могут быть сильными, но не настолько, как при прохождении циклона. По его словам, ожидается формирование грозовых и градовых очагов, в Черном море возможны смерчи.

Колесник добавил, что осадки прекратятся на большей части территории Краснодарского края со второй половины дня в субботу, в горных и предгорных районах они будут иметь кратковременный характер.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в пунктах временного размещения.