МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Шквалистый ветер повалил более 10 деревьев в Москве, повреждены несколько машин. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Более 10 деревьев повалены сильным ветром в разных районах Москвы. Некоторые деревья упали на машины и повредили их. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ливнях, граде и шквалистом ветре до 25 м/с в Москве и области до 10:00 19 августа. Спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость и избегать опасных маневров. Пешеходам стоит обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.