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Крушение Ил-112В в Подмосковье
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Обнаружены два черных ящика разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Они повреждены, но подлежат расшифровке, уточнили ТАСС в правоохранительных органах
© Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Два бортовых самописца обнаружили на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

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"Найдены два черных ящика - параметрический и речевой самописцы. Они повреждены и обгорели, но, по предварительным данным, подлежат расшифровке", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что расшифровка начнется в четверг в спецлаборатории.

Ил-112В потерпел катастрофу 17 августа. Он рухнул всего в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы в Кубинке.

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РоссияКрушение Ил-112В в Подмосковье
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