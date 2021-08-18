Обнаружены два черных ящика разбившегося в Подмосковье Ил-112В

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Два бортовых самописца обнаружили на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

"Найдены два черных ящика - параметрический и речевой самописцы. Они повреждены и обгорели, но, по предварительным данным, подлежат расшифровке", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что расшифровка начнется в четверг в спецлаборатории.

Ил-112В потерпел катастрофу 17 августа. Он рухнул всего в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы в Кубинке.