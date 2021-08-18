В Самарской области нашли тело четвертого пропавшего после столкновения катера с баржей

САМАРА, 18 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело четвертого мужчины на Волге в Самарской области, пропавшего после столкновения катера и баржи в регионе, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"В ходе поисковой операции в городе Самаре на реке Волге вблизи среднего пляжа спасатели обнаружили тело четвертого мужчины, пропавшего без вести после столкновения катера с баржей", - говорится в сообщении ведомства.

17 августа спасатели обнаружили тела трех мужчин и затонувший катер ниже по течению в 500 метрах от первого причала речного вокзала Самары. Всего числились без вести пропавшими четверо мужчин, находившихся на катере и барже.

По версии следствия, 14 августа в 21:30 (20:30 мск) на Волге напротив села Рождествено в Самарской области в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта произошло столкновение маломерного судна модели Caba 700 Viking с баржей теплохода "Редовый-3". В результате столкновения первое судно затонуло.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По факту ЧП проверку организовала и Куйбышевская транспортная прокуратура, которая проверит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям ответственных должностных лиц и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.