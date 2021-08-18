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Дикая лиса покусала в Крыму туриста, решившего покормить ее шоколадкой

Пострадавшему назначили курс лечебно-профилактических антирабических прививок

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Дикая лиса покусала в Евпатории туриста, решившего покормить ее шоколадкой и погладить, сообщается в среду на сайте Госкомитета ветеринарии Крыма.

"Гражданину, отдыхающему в городе Евпатория, при попытке, по непонятным причинам, покормить (шоколадкой) и погладить забежавшую в город и вышедшую ему навстречу дикую лису, был нанесен покус правой кисти", - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что в медучреждении пострадавшему назначили курс лечебно-профилактических антирабических прививок.

"Государственный комитет ветеринарии Республики Крым информирует о возникновении подозрения на бешенство лисы, в городе Евпатория, возле заброшенного здания по улице Киевской", - говорится в сообщении.

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