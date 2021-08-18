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В Подмосковье из-за непогоды повалены около 100 деревьев

Также сильный ветер обрушил забор на заводе "Зингер", в результате чего пострадал один человек

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Ветер повалил около 100 деревьев в Московской области, повреждены 15 машин. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В 19 муниципальных образованиях сильным ветром повалены около 100 деревьев, повреждены 15 автомобилей в семи городских округах", - сказал собеседник агентства.

Все деревья убраны с проезжей части, тротуаров и линий электропередач. Отключения электроснабжения не было.

Кроме того, в Подольске на территории завода "Зингер" из-за ветра на проезжую часть обрушился трехметровый кирпичный забор. "В результате пострадал один человек, он госпитализирован", - сказал источник.

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