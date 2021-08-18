До 19 лет колонии получили члены ОПГ из Ленобласти за хранение более 260 кг наркотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Ленинградский областной суд приговорил шестерых членов организованной преступной группы к срокам от пяти лет лишения свободы условно до 19 лет колонии за производство более 260 кг наркотиков в подпольной лаборатории. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Ленинградской области.

На скамье подсудимых оказались шестеро участников преступной группы: Иван Антипов, Андрей Васильев, Олег Демкин, Роман Зайцев и Игорь Шашакин, они были признаны виновными в незаконном производстве наркотических средств, организованном группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), Игоря Платонова осудили за пособничество в незаконном производстве наркотических средств организованной группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ)

"Суд приговорил Зайцева к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, Антипова - к 19 годам лишения свободы, Васильева - к 16, Демкина - к 15 Шашакина - к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Пособника преступной группы Игоря Платонова суд приговорил к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет", - говорится в сообщении.

Суд установил, что члены группировки в подпольных нарколабораториях на территории Петербурга и Ленобласти занимались изготовлением наркотических средств с 2011 по 2015 год. Они произвели более 260 кг метадона и изометадона с целью дальнейшего сбыта. Еще более одной тонны хранили в жидком виде. Полученные доходы от продажи наркотиков были конфискованы и переданы государству.