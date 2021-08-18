В Москве сильный ветер повалили 49 деревьев и повредил 24 автомобиля

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сильный ветер в Москве повалил 49 деревьев, также повреждены 24 автомобиля. Городские системы жизнеобеспечения, несмотря на непогоду, работают в штатном режиме, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"По информации на 19:30 мск сильный ветер повалил 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля. Данные о пострадавших не поступали. <...> Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, несмотря на серьезное ухудшение погоды в столичном регионе. Благодаря принятым превентивным мерам коммунальным службам удалось не допустить аварийных отключений", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, максимальное количество осадков вечером в среду было зафиксировано в Северо-Западном и Северном административных округах - 19 мм, что составляет почти четверть месячной нормы августа. В настоящее время коммунальные службы принимают меры по ликвидации последствий непогоды.

"Согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе продолжится дождь, его интенсивность усилится ночью. Может выпасть еще до 20 мм осадков. Сохраняется вероятность сильного ветра, грозы и града до 21:00 мск четверга", - предупредили в комплексе городского хозяйства.

Жителям столицы рекомендуют быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей просят быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.