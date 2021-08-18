В Новороссийске из-за отключения трех подстанций более 37 тыс. человек остались без света

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Отключение трех подстанций в Новороссийске оставило без света более 37 тыс. человек, причины аварии уточняются, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"В 16:20 в городе произошло отключение трех подстанций: "Лесной порт", "Широкая балка" и РИП. В 16:27 подстанция "Лесной порт" была перезапитана на резервные источники. В результате аварийного отключения электроэнергии в Новороссийске дома в 9-м, 14-м и 16-м микрорайонах остались без света. Причину отключения устанавливают специалисты", - говорится в сообщении.