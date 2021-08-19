За сутки в России ликвидировали лесные пожары на площади более 270 тыс. га

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ лесные пожары на площади более 270 тыс. га, продолжается работа по тушению возгораний на площади более 1,2 млн га, большинство из которых находится в Якутии, сообщила в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами

Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами Горящие леса и поселки — в фотопроекте ТАСС

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18 августа в России лесопожарными силами ликвидировано 77 лесных пожаров на площади 270 049 га. На 00:00 мск 19 августа на территории Российской Федерации действовало 125 лесных пожаров на площади 1 249 275 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Якутии действует 55 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 099 472 га, а также пожар на площади 20 110 га в природном парке "Ленские столбы". В Иркутской области зафиксировано 19 пожаров площадью 112 198 га, на Чукотке - пожар площадью 10 750 га. Также пожары действуют и в других регионах РФ.

На тушении задействовано 6 676 человек, 1 174 единицы техники, 24 воздушных судна, еще 57 воздушных судов задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в шести субъектах РФ. Особый противопожарный режим действует в 59 субъектах РФ.