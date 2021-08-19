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Спасатели на Камчатке нашли тела двух погибших на Ключевском вулкане туристов

Их обнаружили на высоте более 3 тыс. м

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС нашли тела двух туристов, сорвавшихся во вторник с Ключевского вулкана на Камчатке, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления ведомства.

"В ходе поисковой операции на Ключевском вулкане спасатели обнаружили оба тела погибших туристов. Одно из них было обнаружено на высоте 3,5 тыс. м, второе - на высоте 3 560 м", - говорится в сообщении.

Ранее в среду спасатели поднялись на высоту 2,5 тыс. м, где разбили лагерь для ночевки и прохождения акклиматизации во избежание горной болезни. С наступлением рассвета в четверг, поисковая операция была продолжена.

17 августа при совершении группой туристов, состоящей из 12 человек, восхождения на вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском районе двое участников группы на высоте около 4 100 - 4 200 м оступились при спуске с ледника и сорвались со склона.

Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота - свыше 4,5 тыс. м. На вулкан ежегодно поднимаются десятки туристов.

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