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Лесные пожары в России

Росгидромет сообщил, что ситуация с пожарами в Якутии будет улучшаться

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что дожди в регионе поспособствуют снижению пожароопасности

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Погода будет продолжать помогать бороться с лесными пожарами в Якутии в ближайшие дни. Ситуация по пожароопасности будет улучшаться, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

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"В Якутии уже второй - третий день идут дожди, что очень хорошо для снижения пожароопасности. Нет этого смога, тумана. Погода работает на нас впервые за 1,5 месяца. Ситуация будет улучшаться в плане пожароопасности", - рассказал он.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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