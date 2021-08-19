Росгидромет сообщил, что ситуация с пожарами в Якутии будет улучшаться

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Погода будет продолжать помогать бороться с лесными пожарами в Якутии в ближайшие дни. Ситуация по пожароопасности будет улучшаться, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами Горящие леса и поселки — в фотопроекте ТАСС

"В Якутии уже второй - третий день идут дожди, что очень хорошо для снижения пожароопасности. Нет этого смога, тумана. Погода работает на нас впервые за 1,5 месяца. Ситуация будет улучшаться в плане пожароопасности", - рассказал он.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.