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В результате ДТП в Новосибирской области погибли четыре человека

Столкновение с участием трех автомобилей произошло на трассе Р-254

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. ДТП с участием трех автомобилей произошло на трассе Р-254 в Новосибирской области, в результате происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по региону.

Авария произошла в ночь на четверг на 1 433-м км автодороги Р-254 в Новосибирском районе области. Водитель грузового автомобиля Scania, следовавшего по трассе со стороны Омска в направлении Новосибирска, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, после чего Toyota столкнулась с попутным грузовым автомобилем Mercedes который остановился перед светофором в месте проведения дорожных работ, где было организовано реверсивное движение.

"В результате происшествия на месте аварии погибли четыре человека (мужчины), в том числе водитель легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

На месте работают полицейские. Личности погибших устанавливаются.

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