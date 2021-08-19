Следствие отказало в возбуждении дела по факту избиения Шестуна в тюремной больнице

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Следователи отказали в возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН по факту заявления осужденного за коррупцию бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна об избиении в тюремной больнице в Торжке 21 июня. Как следует из соответствующего документа следственного органа, с которым ознакомился ТАСС, несмотря на решение об отказе, по заявлению назначена дополнительная проверка.

"В Торжокском межрайонном следственном отделе следственного управления СК РФ по Тверской области было организовано проведение проверки, по результатам которой 6 августа принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях сотрудников ФКЛПУ "Областная больница" УФСИН России по Тверской области состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия"). Решение отменено, в настоящее время по материалу организована дополнительная проверка, в том числе для проверки изложенных в обращениях доводов [Шестуна и его адвоката]", - говорится в документе.