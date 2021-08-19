Житель ЕАО оставил чемодан с 15 млн рублей на улице, торопясь в командировку

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Житель Биробиджана забыл на улице чемодан, в котором находилось более 15 млн рублей, и уехал в командировку. Багаж простоял во дворе несколько часов, сообщается на сайте территориального управления МВД.

"Утром 19 августа сотрудники полиции в одном из дворов областного центра обнаружили чемодан, который стоял вблизи жилого дома. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Установлено, что в чемодане находилось более 15 млн рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен владелец чемодана. Мужчина пояснил, что утром торопился в командировку, вышел из подъезда, поставил чемодан рядом с машиной, отвлекся на телефонный звонок, сел в автомобиль и уехал", - говорится в сообщении.

По словам полицейских, чемодан простоял несколько часов. Когда владелец багажа обнаружил пропажу, то позвонил жене. Женщина, выглянув в окно, увидела чемодан и стражей правопорядка. Имущество семейной паре вернули в отделении полиции.