Новый очаг африканской чумы свиней выявили в Шкотовском районе Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники лаборатории Россельхознадзора в Приморском крае выявили новый очаг распространения африканской чумы свиней в Шкотовском районе, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления ведомства.

"Протоколами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 19 августа 2021 года подтверждены случаи заболевания африканской чумой свиней в личном подсобном хозяйстве поселка городского типа Шкотово Шкотовского района", - говорится в сообщении.

6 августа правительство Приморья сообщало о ликвидации всех очагов АЧС на территории края. Всего с начала года в Приморье зафиксировали 21 случай АЧС, половина из них - в дикой природе.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировали, однако ученые не исключают такого риска.