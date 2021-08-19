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Площадь лесных пожаров в Башкирии за сутки увеличилась до 275 га

Самый крупный пожар действует в Белорецком районе

УФА, 19 августа. /ТАСС/. Шесть новых пожаров возникло за сутки в Башкирии на общей площади около 55 га, всего в регионе горит восемь участков леса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в четверг.

"Продолжают действовать восемь очагов лесных пожаров на общей площади 275 га", - говорится в сообщении. Днем ранее в республике лес горел на 159 га.

Самый крупный пожар действует в Белорецком районе - пройденная огнем площадь составляет 102 га. При этом за сутки ликвидировали 10 лесных пожаров на общей площади порядка 105 га.

По данным ГУ МЧС, 18 августа в лесах региона прогнозируется высокая пожарная опасность.

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