Эксперты рассматривают две версии крушения МиГ-29 под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Метеоусловия, скорее всего, не могут быть причиной крушения МиГ-29, упавшего накануне под Астраханью, погода в месте аварии была безветренной, небо ясным, сообщил ТАСС в четверг источник в оперативных службах.

"Метеоусловия [в месте падения] были хорошие, у нас стоит безветренная погода, небо чистое", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что погибший пилот - не житель Астраханской области.

Как уточнил ТАСС другой источник в военных кругах, рассматриваются две основные версии - техническая проблема или ошибка пилотирования. Он добавил, что крушение могло произойти во время учений сил ПВО, а истребитель, скорее всего, имитировал условного противника. Источник добавил, что это был плановый полет, самолет потерпел крушение на взлете, буквально через несколько минут.

18 августа самолет МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, летчик погиб. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Для установления причин катастрофы к месту падения направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил.

МиГ-29 - многоцелевой фронтовой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Первые самолеты начали поступать на вооружение в июле 1983 года. Экипаж истребителя - один человек, максимальная скорость - 2 450 км/ч, практический потолок - 18 тыс. метров. На территории Астраханской области самолеты МиГ-29 базируются на аэродроме Приволжский рядом с Астраханью.