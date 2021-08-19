Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже возросло до 25

ТАСС, 19 августа. Количество пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже увеличилось до 25 человек. Об этом в четверг написал в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"К утру 19 августа в больницах Воронежа прибавилось пострадавших от взрыва маршрутки. Вчера один из воронежцев, получавших лечение амбулаторно в поликлинике, был госпитализирован в отделение сурдологии первой областной больницы", - сообщил глава региона.

Сейчас в Воронежской областной больнице № 1 находятся 11 человек. Один из них - в реанимации в тяжелом состоянии, восемь пациентов в состоянии средней тяжести, двое в удовлетворительном состоянии. Еще восемь человек находятся в БСМП № 1, шестеро из которых в состоянии средней тяжести, двое в удовлетворительном состоянии. Пятеро человек, которым не потребовалась госпитализация, находятся под постоянным контролем врачей из поликлиник.