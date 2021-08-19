Начальника тюменского ГИБДД, арестованного по делу о взятках, уволили

ТЮМЕНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Арестованного по делу о взятках главу тюменского ГИБДД Александра Селюнина уволили из органов внутренних дел, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД по Тюменской области.

"Действительно, данный сотрудник уволен из органов внутренних дел. В отношении него следственными органами возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, то он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством", - рассказали там.

Александра Селюнина арестовали в апреле. По данным следствия, начальник ГИБДД давал указания своим подчиненным о приеме экзаменов без фактической их сдачи с целью последующей выдачи водительского удостоверения. За это, считает следствие, он получал деньги через посредника. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в значительном размере".