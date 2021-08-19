Число подтопленных при прохождении циклона на Кубани домов сократилось до 350

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Количество частных домовладений в Краснодарском крае, подтопленных при прохождении циклона, снизилось до 352, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в четверг.

Накануне сообщалось, что подтопленными оставались порядка 500 частных домов. "По состоянию на 19 августа полностью освобождены от воды 23 населенных пункта. За сутки вода откачана из 143 частных домовладений и 200 придомовых территорий, подвальных помещений трех многоквартирных домов. В 10 населенных пунктах остаются подтопленными 352 частных домовладения и 811 придомовых территорий", - говорится в сообщении ведомства.

Провели работы по оборудованию четырех водоотводных каналов протяженностью 1,3 тыс. м. В Анапе увеличивают группировку сил и средств для ликвидации последствий. Также комиссии за сутки составили более тысячи актов об ущербе имуществу, в пунктах временного размещения остаются 814 человек, из которых 313 дети.

Циклон, накрывший 13 августа территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона ввели режим ЧС.