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Житель Дагестана оборудовал цех по переделке гражданского оружия в боевое

Возбуждено уголовное дело

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Дагестана обнаружили у местного жителя цех по переделке гражданского оружия в боевое. Изъяты инструменты, несколько единиц оружия и боеприпасы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"Цех по переделке гражданского оружия в боевые аналоги был обнаружен у жителя села Новый Чиркей Кизилюртовского района республики. Он находился в подсобном помещении, расположенном на территории его частного дома. Изъяты станки, инструменты, комплектующие, один пистолет и один револьвер, а также две гранаты и другие боеприпасы", - сообщил собеседник.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.

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