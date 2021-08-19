В Подмосковье обнаружили подпольный завод по производству поддельного моторного масла

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские обнаружили в Талдоме подпольный завод по производству поддельного моторного масла, всего изъято 55 тонн продукции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что изготовление и хранение фальсифицированной продукции осуществлялось в заводских помещениях, арендуемых злоумышленниками на территории подмосковного города Талдома. Моторные масла сбывались под брендами известных мировых производителей оптовым покупателям в различных регионах страны. Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии проведены оперативно-разыскные мероприятия. Изъяты производственные линии для изготовления и розлива контрафактного масла, оборудование для упаковки и погрузки товара и 55 тонн продукции", - сказала она.

По ее словам, также обнаружены этикетки различных фирм-производителей, сырье, документы и черновые записи, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)".

"По предварительным оценкам, правообладателям причинен ущерб на сумму, превышающую 8 млн рублей. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к противоправной деятельности", - заключила Волк.