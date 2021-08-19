Полиция возбудила уголовное дело после конфликта со стрельбой в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после стрельбы на Сенной площади в центре Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Следователи УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство") по факту стрельбы на Сенной площади. Стрелок задержан на основании статьи 91 УПК", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в суде следователь будет ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

О стрельбе в центре Петербурга в полиции сообщили в среду. По данным ведомства, мужчина выстрелил в своего оппонента в ходе конфликта. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован. Как удалось установить сотрудникам ведомства, обнаруженный на месте пистолет и патроны являются травматическими. Конфликт, по данным главка МВД, произошел из-за женщины.