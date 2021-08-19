За полгода прокуроры выявили 126 тыс. нарушений в сфере безопасности движения в России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российские прокуроры выявили 126 тыс. нарушений в сфере безопасности дорожного движения за полгода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"За шесть месяцев 2021 года прокурорами выявлено около 126 тыс. нарушений, для устранения которых внесено 23,8 тыс. представлений, 16 тыс. должностных и юридических лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 2,6 тыс. - к административной. В органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц направлены 277 материалов прокурорских проверок, возбуждены 223 уголовных дела", - сообщили в надзорном ведомстве.

В частности, практически повсеместно устранили нарушения в деятельности хозяйствующих субъектов, которые выпускали на линию автобусы для перевозки детей с неисправным рулевым управлением, поврежденными тормозной системой и приводом аварийного выхода, неработающими замками дверей и другими дефектами, запрещающими их эксплуатацию. Сейчас в автобусах установлены тахографы, что дало возможность регистрировать данные о скорости движения, периодах труда и отдыха водителей. Кроме того, наладили предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры шоферов и их инструктаж, техосмотр автобусов.

Более чем в семи регионах выявили некачественный ремонт дороги, отсутствие лежачих полицейских и дорожных знаков "Дети". Также в нескольких регионах не обеспечили безопасность детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, при подвозе школьными автобусами к месту учебы и обратно.

По-прежнему остаются актуальными вопросы, связанные с эксплуатацией комплексов автоматической фото- видеофиксации нарушений. "Выявлялись факты картельного сговора при создании таких систем, их неэффективной или некорректной работы и, как следствие, необоснованного привлечения водителей либо владельцев транспортных средств к административной ответственности, а также освобождения от нее", - пояснили в Генпрокуратуре. В некоторых субъектах закупленные за счет бюджета комплексы долго не вводились в эксплуатацию из-за отсутствия договоров с энергоснабжающими организациями. Также часто не принимались меры по их содержанию в исправном состоянии, что влекло существенное превышение допустимой погрешности измерений скорости движения.