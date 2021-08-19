В Минвостокразвития заявили, что требуется восстановить около 400 домов после паводка

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Порядка 400 домов требуют полного восстановления, еще для 290 необходим ремонт после первой волны паводка на Дальнем Востоке, сообщил в четверг глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"С 2013 года были сделаны выводы, был возведен ряд гидротехнических сооружений. В этом году, несмотря на гребень и то, что пик паводка превысил значение 2013 года, мы прошли со сравнительно меньшим ущербом. Тогда у нас 4 тыс. домов было потеряно полностью и их необходимо было восстанавливать, либо покупать, и более 4 тыс. мы ремонтировали. Сегодня 290 домов ремонтируется и порядка 400 домов нужно восстановить либо приобрести для граждан", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Министр подчеркнул, что новая волна паводка прямо сейчас идет по Дальнему Востоку, ситуация под контролем.

"Расслабляться рано. <...> Своевременное отслеживание гребня, прогнозирование помогает принимать необходимые меры", - сказал он.

О ситуации

Неблагоприятная паводковая обстановка этим летом сложилась в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, в Амурской области и в Хабаровском крае, в зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований. По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозируется достижение и превышение опасных отметок при прохождении гребня амурского паводка на реке Амур в пределах Еврейской автономной области во второй декаде августа, на отдельных участках, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, в Хабаровском крае - во второй-третьей декадах августа, на отдельных участках реки Зеи в Амурской области - в конце первой декады августа при смещении паводка с реки Селемджи.

Кроме того, в августе-сентябре сохранится повышенная активность формирования тайфунов с выходом на юг ДФО, поэтому на юге округа в этот период не исключены продолжительные интенсивные дожди и ливни.