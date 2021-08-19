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В Минвостокразвития заявили, что требуется восстановить около 400 домов после паводка

По словам Алексея Чекункова, несмотря на то, что пик паводка превысил значение 2013 года, удалось пройти его со сравнительно меньшим ущербом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Порядка 400 домов требуют полного восстановления, еще для 290 необходим ремонт после первой волны паводка на Дальнем Востоке, сообщил в четверг глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"С 2013 года были сделаны выводы, был возведен ряд гидротехнических сооружений. В этом году, несмотря на гребень и то, что пик паводка превысил значение 2013 года, мы прошли со сравнительно меньшим ущербом. Тогда у нас 4 тыс. домов было потеряно полностью и их необходимо было восстанавливать, либо покупать, и более 4 тыс. мы ремонтировали. Сегодня 290 домов ремонтируется и порядка 400 домов нужно восстановить либо приобрести для граждан", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Министр подчеркнул, что новая волна паводка прямо сейчас идет по Дальнему Востоку, ситуация под контролем.

"Расслабляться рано. <...> Своевременное отслеживание гребня, прогнозирование помогает принимать необходимые меры", - сказал он.

О ситуации

Неблагоприятная паводковая обстановка этим летом сложилась в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, в Амурской области и в Хабаровском крае, в зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований. По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозируется достижение и превышение опасных отметок при прохождении гребня амурского паводка на реке Амур в пределах Еврейской автономной области во второй декаде августа, на отдельных участках, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, в Хабаровском крае - во второй-третьей декадах августа, на отдельных участках реки Зеи в Амурской области - в конце первой декады августа при смещении паводка с реки Селемджи.

Кроме того, в августе-сентябре сохранится повышенная активность формирования тайфунов с выходом на юг ДФО, поэтому на юге округа в этот период не исключены продолжительные интенсивные дожди и ливни.

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