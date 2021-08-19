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В Абхазии в районе Хашупсинского каньона пропал 15-летний россиянин

При каких обстоятельствах пропал подросток из Казани, пока не сообщается

СУХУМ, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Абхазии с вечера 18 августа ведут поиски 15-летнего жителя Казани, пропавшего в районе Хашупсинского каньона. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики в четверг.

"Сотрудники МЧС Абхазии с вечера среды ведут поиски жителя Казани 2006 года рождения, пропавшего в районе Хашупсинского каньона в окрестностях Гагрского района. Сообщение поступило на пульт дежурного в 19:45 мск в среду. В поисках задействован личный состав поисково-спасательного отряда МЧС республики, включая и кинологический расчет, а также сотрудники пожарно-спасательного отряда города Гагра", - говорится в сообщении.

При каких обстоятельствах пропал подросток из Казани, не сообщается.

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