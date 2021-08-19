Псковская полиция нашла двух подростков, повредивших надгробия на кладбище

ПСКОВ, 19 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту осквернения захоронений на кладбище у собора Святой Троицы на территории Невельского района Псковской области, в четверг сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Ранее ТАСС сообщал о том, что злоумышленники повредили 16 надгробий. "Поступила информация о повреждении захоронений на кладбище в городе Невель Псковской области. В полицию обратился настоятель храма Святой Троицы. Священнослужитель сообщил, что ночью неизвестные лица повредили надгробия, памятники и скамейки на городском кладбище на площади Коммуны. Всего от рук неизвестных пострадало около 16 захоронений. По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате оперативно-разыскных действий полицейские нашли злоумышленников. "Лица, причастные к осквернению кладбища, были установлены в течение нескольких часов и доставлены в отдел полиции. Ими оказали два подростка 16 и 17 лет, проживающие в деревне Щербино Невельского района", - говорится в сообщении.