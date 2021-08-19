Суд на Урале вынес приговор мужчине, до смерти избившему своего малолетнего сына

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал местного жителя виновным в избиении своего малолетнего сына, который впоследствии умер. Суд назначил мужчине девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщил в четверг старший помощник руководителя следственного управления СК по Свердловской области Александр Шульга.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Приговором Ленинского районного суда города Нижнего Тагила подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 20 августа 2020 года обвиняемый, находясь вместе со своим малолетним сыном 2019 года рождения, нанес ребенку множественные удары руками, в том числе по голове. Ребенок умер на месте. После этого отец отнес ребенка в другую комнату и скрылся. Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину по горячим следам. Ранее он был судим, в том числе за кражи и наркотики.