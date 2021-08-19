Патрушев заявил о предотвращении в регионах Сибири в 2020 году четырех терактов

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Четыре теракта было предотвращено в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в 2020 году, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"В регионах округа отмечается террористическая активность. В прошлом году предотвращено девять преступлений террористической направленности, из них четыре теракта", - сказал он в четверг, открывая совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в СФО. Также, по словам секретаря СБ, была пресечена деятельность восьми законспирированных террористических ячеек и выявлено 13 случаев финансирования терроризма, при этом число задержанных участников террористической деятельности возросло в три раза.

"Такая ситуация свидетельствует о потенциальных угрозах совершения террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах", - предостерег Патрушев.

Он подчеркнул, что транспорт играет особую роль в социально-экономическом развитии России. Его устойчивое и эффективное функционирование является важным условием для связанности регионов, единства экономического пространства, повышения мобильности граждан, обеспечения национальной безопасности и обороноспособности. Безопасность транспортной системы и дорожного движения во многом зависят от слаженной и эффективной работы правоохранительных органов, специальных и аварийно-спасательных служб, указал секретарь Совбеза.

"За последние годы в Сибирском федеральном округе выстроена достаточно эффективная система защиты транспортного комплекса. Повышена оснащенность объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения безопасности. Проводятся практические тренировки по действиям при ликвидации и минимизации последствий возможных террористических проявлений", - отметил Патрушев и привел данные статистики о том, что в первом полугодии 2021 года проведено около 300 проверок эффективности антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, в том числе с использованием "тест-предметов" и с участием "учебных нарушителей". По результатам руководству объектов внесено 220 представлений об устранении нарушений.

Также активно используются информационные системы, направленные на повышение уровня контроля и надзора при обеспечении безопасности на транспорте. "Усилиями правоохранительных органов и подразделений транспортной безопасности пресечено 90 попыток незаконного провоза запрещенных предметов и веществ, изъято 76 единиц боеприпасов. С использованием видеокамер на объектах транспорта выявлено 18 преступлений и более 920 административных правонарушений", - заключил секретарь СБ РФ.