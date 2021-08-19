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В Тюмени обнаружили тело пропавшей восьмилетней девочки

Ребенок ушел из дома 30 июня

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Обнаружено тело пропавшей в июне в Тюмени восьмилетней девочки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей", - сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что в Тюмени без вести пропала девочка 2012 года рождения. 30 июня она ушла из дома на улице Судостроителей и не вернулась. По данному факту следствием возбуждено уголовное дело об убийстве, также возбуждено дело о халатности в отношении органов системы профилактики.

Тюменские власти объявляли о награде в 500 тыс. рублей за предоставление информации, способствующей поиску пропавшей, а позже МВД заявило о награде в 1 млн рублей.

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