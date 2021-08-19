Почти 400 человек ищут пропавшую в Смоленской области годовалую девочку

ТАСС, 19 августа. Почти 400 человек присоединились к поискам годовалой девочки, которая пропала утром 17 августа в Темкинском районе в Смоленской области. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"По последним данным, к проведению поисков присоединились почти 400 человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поиски ребенка продолжаются, они не были приостановлены на ночь. Сообщение о пропаже девочки в возрасте один год и десять месяцев поступило 17 августа. По предварительным данным, она ушла утром из дома, расположенного на территории Шелукова урочища в Темкинском районе, и не вернулась. В непосредственной близости от места исчезновения ребенка располагается лесной массив и водные объекты. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", девочка босиком вышла из дома в то время, как синоптики прогнозировали грозу.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения девочки. Поисковые мероприятия проходят с привлечением сотрудников правоохранительных органов, добровольцев поисково-спасательных отрядов "Сальвар" и "Лиза Алерт" и местных жителей. Кроме того, следствием выясняются условия жизни и воспитания ребенка в семье.