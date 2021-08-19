Суд в Москве продлил арест Борису Шпигелю до 20 ноября

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил арест бизнесмена Бориса Шпигеля, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Бориса Шпигеля сроком до 20 ноября", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Ранее суд принял аналогичное решение в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, супруги Шпигеля и других фигурантов дела о коррупции.

По данным СК, с января по сентябрь 2020 года экс-глава Пензенской области Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и других фигурантов дела взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. Все фигуранты дела находятся под стражей.