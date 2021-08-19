AP: порядка 30 участников религиозного шествия пострадали из-за взрыва в Пакистане

ТАСС, 19 августа. По меньшей мере 30 человек пострадали в четверг в результате взрыва в пакистанской провинции Пенджаб. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По его данным, пострадавшие - участники шиитского религиозного шествия. Других подробностей пока не приводится.

19 августа в этом году шииты празднуют Ашуру - день скорби по погибшему в VII веке мусульманскому имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда. Ашура приходится на десятый день месяца мухаррам по мусульманскому календарю. В день Ашуры в мечетях и святынях обычно совершаются различные обряды, проходят траурные представления, во время которых воспроизводятся сцены трагической гибели имама Хусейна и его сподвижников. Верующие бьют себя ладонями в грудь или наносят цепями удары по спине.