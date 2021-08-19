Суд Красноярска продлил арест бизнесмена Быкова по делу о покушениях на убийства

КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Суд в Красноярске продлил до 6 октября срок содержания под стражей бизнесмена Анатолия Быкова по делу о подстрекательствах и покушению на убийства в период с 2004 по 2005 год. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Сегодня <...> Анатолию Быкову судом в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий (ознакомление с материалами уголовного дела), направленных на окончание предварительного расследования уголовного дела, продлен срок содержания под стражей до 6 октября 2021 года", - сообщили в СК.

Быков арестован по обвинению в подстрекательстве к убийству по найму бизнесмена Андрея Неколова, застреленного утром 18 января 2005 года в центре Красноярска. Также Быкова проверяют на причастность к подстрекательству к убийству вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Покушение на него произошло 1 ноября 2004 года.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. 22 октября 2020 года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан, затем его арестовали по подозрению в организации убийства в 2005 году. Весной этого года Свердловский районный суд Красноярска приступил к рассмотрению по существу дела об убийстве Науменко и Войтенко. Дело рассматривается судом присяжных. Судебные заседания проходят без допуска журналистов. Также Быков подозревается в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.