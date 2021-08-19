{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Охранник библиотеки им. Ленина в Москве избил посетителя

Пострадавшего госпитализировали

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Охранник Российской государственной библиотеки им. Ленина в центре Москвы избил 19-летнего посетителя, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Между посетителями и охранником библиотеки возник конфликт. В ходе него 28-летний охранник избил 19-летнего молодого человека", - сказал собеседник агентства.

Пострадавший госпитализирован в Первую городскую клиническую больницу им. Н. И. Пирогова с переломом лицевых костей, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами, а также ранами глаза и века. По данному факту проводится проверка.

Теги
Россия
Лесные пожары в России
Рослесхоз рассчитывает в течение одной-двух недель ликвидировать основные пожары в Якутии
Читать полностью