Охранник библиотеки им. Ленина в Москве избил посетителя

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Охранник Российской государственной библиотеки им. Ленина в центре Москвы избил 19-летнего посетителя, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Между посетителями и охранником библиотеки возник конфликт. В ходе него 28-летний охранник избил 19-летнего молодого человека", - сказал собеседник агентства.

Пострадавший госпитализирован в Первую городскую клиническую больницу им. Н. И. Пирогова с переломом лицевых костей, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами, а также ранами глаза и века. По данному факту проводится проверка.