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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются в Марий Эл до 20 августа

Особый противопожарный режим в республике продлили до 29 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия в Марий Эл до вечера 20 августа. Об этом сообщается в четверг на сайте министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды региона.

"До 18 часов 20 августа на территории Республики Марий Эл ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предпринимателям, у которых утверждены мероприятия по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятные метеорологические условия, необходимо их провести. Также в течение месяца после дня получения информации о наступлении неблагоприятных условий представить о них отчет.

Ранее пресс-служба министерства сообщала, что особый противопожарный режим в республике продлили до 29 августа.

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