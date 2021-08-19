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CNN: около 35 человек пропали без вести после наводнения, вызванного штормом в США

На данный момент 54 оставшихся в зоне бедствия человека спасены

ТАСС, 19 августа. По меньшей мере 35 человек пропали без вести в округе Хейвуд (штат Северная Каролина) после наводнения, которое было вызвано тропическим штормом "Фред". Об этом в четверг сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию и местную службу спасения.

По данным полицейских, первые сообщения о поднимающемся уровне воды были получены во вторник днем, после чего в пострадавшие районы были направлены спасательные команды. Тогда же началась эвакуация.

На данный момент 54 оставшихся в зоне бедствия человека спасены, примерно 35 жителей пропали без вести. Их ищут спасатели.

Как сообщается в отчете Национального центра США по наблюдению за ураганами, тропический шторм "Фред" движется на северо-восток со скоростью 28 км/ч. Порывы ветра в его пределах достигают 11 метров в секунду.

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