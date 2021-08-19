Рослесхоз рассчитывает в течение одной-двух недель ликвидировать основные пожары в Якутии

ВОЛГОГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Основные возгорания в Якутии планируется ликвидировать в течение одной-двух недель. В четверг впервые с мая в регионе не зафиксировали прироста площадей лесных пожаров, заявил журналистам глава Рослесхоза Иван Советников.

"По Якутии: дела обстоят сложно, но у нас сегодня первый день, когда нет прироста площадей, когда пожары не распространяются. Это первый такой день с мая месяца. Мы надеемся, что в течение ближайших недели-двух мы не только задавим ситуацию, но и ликвидируем основные пожары", - сказал Советников, добавив, что в Якутии прогнозируют осадки.

На территории республики действуют 119 природных пожаров, за сутки ликвидированы 22 на площади свыше 309 тыс. га, локализованы 17. По данным регионального главка МЧС России, на тушении задействованы 3,2 тыс. человек и 567 единиц техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами. --0--зве/птя

Оценка ущерба

По его словам, рассчитывать ущерб от лесных пожаров в 2021 году пока рано. "Площади, пройденные огнем, мы знаем, но пока цифрами [стараемся] ничего не говорить, потому что когда проходит весенний беглый низовой пожар, деревья не страдают. То есть деревья не гибнут, и поэтому у нас итоги по площадям будут к концу года. <…> До конца года мы все вопросы [расчета] финансов закроем", - сказал Советников.