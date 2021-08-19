Более 23 кг мефедрона нашли в подпольной нарколаборатории в Подмосковье

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Полицейские обнаружили подпольную нарколабораторию недалеко от подмосковного города Павловский Посад, в которой было больше 23 кг мефедрона, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Злоумышленники закупили необходимые ингредиенты для синтезирования мефедрона. Затем в поселке Мехлесхоз в частном доме, принадлежащем одному из фигурантов, они организовали лабораторию по производству наркотических средств. При обследовании домовладения и придомовых построек полицейские изъяли пластиковые контейнеры и бочки с жидкой смесью… В составе изъятой жидкости содержится мефедрон общей массой в сухом виде более 23 кг", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере).Трое фигурантов задержаны. Двое - жители Московской области, еще один приехал из ближнего зарубежья. Сейчас они находятся под стражей.