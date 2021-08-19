Последний лесной пожар в нацпарке "Ленские столбы" в Якутии локализовали

ТАСС, 19 августа. Пожарным удалось локализовать лесной пожар в национальном парке "Ленские столбы" в Якутии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

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"Обстановка в заповеднике "Ленские столбы", являющимся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, находится на особом контроле МЧС. В настоящее время удалось локализовать крупный пожар, действующий на территории национального парка", - сказали в МЧС.

С начала пожароопасного сезона в нацпарке зарегистрировано 11 пожаров, по данным на 18 августа, в "Ленских столбах" действовал лишь один пожар на площади 20 га.

Для ликвидации очагов пожара и предотвращения появления новых в заповедник направлены дополнительные сотрудники МЧС. В четверг для контроля за ходом тушения в районе работал первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами. С начала пожароопасного сезона в нацпарке зарегистрировано 11 пожаров.