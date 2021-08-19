Два ландшафтных пожара общей площадью около 5 га возникли на окраинах Воронежа

ВОРОНЕЖ, 19 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют два ландшафтных пожара общей площадью около 5 га на окраинах Воронежа, сообщил в четверг руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

"На данный момент на территории Воронежа действуют два ландшафтный пожара. За улицей Теплоэнергетиков в поселке Шилово загорание камыша в болотистой местности в овраге на площади порядка 2 га. За улицей Независимости в селе Подгорное загорание сухой травы и мелкого кустарника на площади порядка 3 га", - сообщил он.

По данным Хренова, возгорание в Подгорном зафиксировано в 11:05 мск, на месте работают четыре пожарных расчета, три поливомоечных машины, техника лесного хозяйства для опашки, а пожар в Шилово был замечен в 13:25 мск, на месте работают три пожарных расчета. Хренов уточнил, что угрозы распространения огня на жилые дома нет.

В Воронежской области на 19 августа объявлено штормовое предупреждение по жаре, ожидается до 37 градусов, в настоящее время в Воронеже 35 градусов, осадков нет.