Более 40 участников драки у метро "Кузьминки" в Москве депортировали из России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Участвовавших в массовой драке около метро "Кузьминки" в Москве 46 мигрантов депортировали из России, еще 41 иностранец ждет отбытия на родину. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Ранее суды арестовали на 15 суток 87 участников драки, после чего в отношении них были приняты решения о депортации и дальнейшем запрете въезда в РФ. "По решению судебного органа 87 человек помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве сроком на 90 суток, - сообщили в главке. - На сегодняшний день депортировано уже 46 иностранных граждан". Кроме того, в отношении восьмерых человек возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Одна из самых крупных за последние годы массовых драк среди иностранцев произошла ночью 13 июля у столичного метро "Кузьминки". По разным данным, в ней участвовали до 200 человек. В столичном главке МВД сообщали о задержании 103 участников конфликта.