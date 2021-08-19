В горах Краснодарского края обнаружили подпольный склад с поддельным алкоголем

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в горах Краснодарского края, в Лазаревском районе, склад с алкогольной продукцией, всего изъято 25 тонн спиртосодержащей жидкости, которая хранилась в тетрапакетах. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Кроме того, обнаружена пустая тара, красители и ароматизаторы, которые предназначались для производства вина. Готовая продукция предназначалась для сбыта через частные торговые точки города-курорта. В отношении хозяина помещения - 40-летнего местного жителя - возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации")", - сказала она.

По ее словам, изъятый товар направлен на экспертизу. Предварительное расследование продолжается.