В Новосибирской области загорелся магазин-склад

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Здание магазина-склада горит в городе Куйбышеве Новосибирской области на площади 700 кв. метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону в четверг.

"В 12:42 (мск) от очевидца поступило сообщение о пожаре в здании магазина-склада продовольственных товаров по улице Гуляева в городе Куйбышеве. Согласно расписанию выезда, направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу пожара. В течение пяти минут первый пожарный расчет прибыл на место вызова. В это время происходило горение кровли здания. Принято решение об усиление группировки, к месту происшествия следуют дополнительные пожарные расчеты. Предварительная пощадь возгорания 700 кв. метров", - сообщили в пресс-службе.

По оперативным данным, из склада-магазина самостоятельно эвакуировались 12 человек. Информация о пострадавших не поступала. В МЧС уточнили, что тушением пожара занимаются 25 человек личного состава и шесть единиц техники.