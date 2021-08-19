МАК расшифровал данные бортового самописца разбившегося на Камчатке Ан-26

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Лаборатория Межгосударственного авиационного комитета расшифровала данные с параметрического бортового самописца пассажирского самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке. Об этом говорится в промежуточном отчете МАК, с которым ознакомился ТАСС.

"В лаборатории МАК выполнены считывание и расшифровка информации. Анализ показал, что на магнитной ленте имеется информация о полете самолета Ан-26 по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана (этап полета на эшелоне, снижение и маневрирование в зоне аэродрома Палана до столкновения со скалой)", - сообщает МАК.

Внутри контейнера обнаружили следы влаги, однако состояние магнитной ленты и качество информации оценивается как удовлетворительное. При этом отсутствует регистрация положения рычага управления правого двигателя и участок записи в течение примерно 10 минут вблизи реверса из-за разрушения магнитного слоя ленты. "Запись на данной части ленты относится к этапу полета на эшелоне (эшелонирование - рассредоточение самолетов в воздухе с целью предотвращения сближения и аварийных ситуаций - прим. ТАСС)", - отмечается в отчете.

Кроме того, МАК рекомендует Камчатскому авиационному предприятию провести разовую проверку состояния магнитной ленты, а также качества и достоверности записи аварийных параметрических самописцев на парке Ан-26 авиакомпании с сохранением результатов расшифровок.