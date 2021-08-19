Напавшие на ресторан "Бакинский дворик" на юго-западе Москвы получили по 2 года колонии

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Никулинский районный суд приговорил к двум годам колонии семерых приезжих из Армении, которые напали на ресторан "Бакинский дворик" на юго-западе Москвы в прошлом году, сообщает корреспондент ТАСС со ссылкой на текст приговора.

"Суд постановил признать виновными Никояна А. А., Никояна С. М., Апреяна А. А., Апреяна А. А., Петросяна А. П., Петросяна Н. Ш., Саакяна Р. К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима", - отмечается в документе.