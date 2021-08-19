Суд отменил решение о продлении срока заключения под стражу вдове рэпера Картрайта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил решение городского суда, продлившего срок заключения в СИЗО вдове погибшего рэпера Энди Картрайта Марине Кохал, постановив рассмотреть его заново. До нового рассмотрения из СИЗО Кохал не отпустят, сообщил журналистам адвокат Кохал Сергей Лукьянов.

"Только что Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил и направил на новое рассмотрение постановление Городского суда Петербурга от 27 июля о продлении срока содержания Марины Кохал под стражей свыше одного года", - сказал Лукьянов.

Адвокат отметил, что апелляционный суд также приобщил к материалам заключения первых двух экспертиз с останками рэпера, которые, по мнению адвоката, "опровергают версию обвинения и не устанавливают насильственный характер смерти". По делу ранее была назначена третья экспертиза для установления причин смерти Картрайта, однако ее результатов до сих пор нет.

Расчлененное тело Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) нашли в квартире в Петербурге в конце июля 2020 года, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвинение по делу предъявлено вдове рэпера Кохал, после задержания она была помещена в СИЗО. Следователи считают, что Кохал убила своего супруга, а затем расчленила тело для сокрытия следов преступления.

Эксперты до сих пор не установили точную причину смерти артиста. Защита Кохал настаивает на том, что она не убивала рэпера.