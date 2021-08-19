В столкновении легковушки с грузовиком на Ставрополье погибли три человека

СТАВРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Три человека погибли 19 августа в столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Георгиевском округе Ставрополья. По факту ДТП организовали проверку, сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

"По предварительной информации, на автодороге Минеральные воды - Георгиевск произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового транспортного средства допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель и два пассажира легкого автомобиля погибли на месте происшествия. <…> Организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

По факту аварии возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц".

Прокурорская проверка причины и обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.