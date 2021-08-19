В Новосибирской области локализовали пожар в магазине-складе

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Пожар в здании магазина-склада в городе Куйбышеве Новосибирской области локализован на площади 900 кв. метров. Погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону в четверг.

"В 19:09 (15:09 мск) пожар локализован на площади 900 кв. метров", - сообщили в ведомстве, добавив, что из здания были эвакуированы газовые баллоны.

Возгорание кровли магазина в Куйбышеве началось в 12:42 мск, для тушения были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу. Самостоятельно эвакуировались 12 человек.

Информация о пострадавших не поступала.